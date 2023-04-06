Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP ve İYİ Parti 11 ilde ortak listede anlaştı

Güncelleme Tarihi:

#Millet İttifakı#Seçim#Ortak Liste
CHP ve İYİ Parti 11 ilde ortak listede anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Millet İttifakı bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti, 11 ilde “fermuar” yöntemiyle ortak liste konusunda uzlaştı.

Haberin Devamı

Bu sayıyı 20’ye tamamlamak için çalışılırken, ittifak ortağı diğer partilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek farklı modellerle 40 ilde ortak listeyle seçime gidilmesi hedefleniyor. CHP ile İYİ Parti arasında önce büyük bölümü milletvekili az olan 10 ilde ortak liste konusunda uzlaşıldı. Taban desteği güçlü isimlerden eski ANAP’lı bakan Lütfullah Kayalar’ın dün İYİ Parti’ye katılımıyla birlikte ortak listeyle seçime gidilecek iller listesine Yozgat’ın da eklendiği belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün Meclis’te “Çabalar sonuç verdi. Bu rakamın listeler verilene kadar daha yukarı çıkmasını bekliyoruz” dedi. Fermuar yöntemi, özellikle milletvekili sayısı az illerde uygulanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millet İttifakı#Seçim#Ortak Liste

BAKMADAN GEÇME!

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı
Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı