CHP ve İYİ Parti 11 ilde ortak listede anlaştı

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Bu sayıyı 20’ye tamamlamak için çalışılırken, ittifak ortağı diğer partilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek farklı modellerle 40 ilde ortak listeyle seçime gidilmesi hedefleniyor. CHP ile İYİ Parti arasında önce büyük bölümü milletvekili az olan 10 ilde ortak liste konusunda uzlaşıldı. Taban desteği güçlü isimlerden eski ANAP’lı bakan Lütfullah Kayalar’ın dün İYİ Parti’ye katılımıyla birlikte ortak listeyle seçime gidilecek iller listesine Yozgat’ın da eklendiği belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün Meclis’te “Çabalar sonuç verdi. Bu rakamın listeler verilene kadar daha yukarı çıkmasını bekliyoruz” dedi. Fermuar yöntemi, özellikle milletvekili sayısı az illerde uygulanacak.