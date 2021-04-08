CHP Üsküdar İlçe Başkanı ‘fotoğraf’ davasında hâkim karşısında

Özçağdaş, iddiaya göre, 21 Nisan 2020 günü iki partili ile birlikte Altun’un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istedi. Evde görevli polisler konut sahibi kişinin daimi korunma kararı olduğu ve fotoğraflamalarının yasal olmadığını söyledi. Özçağdaş, polislere, sonraki günlerde yine geleceğini söyledi. Polisler tutanak tuttu.

2-5 YIL HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Suat Özçağdaş hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açtı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Suat Özçağdaş, suçlamayı reddederken şöyle dedi: “Denetim görevimi yerine getiriyorum. Olay günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arazisinin bulunduğu yere gittim. Hukuka aykırı bir yapı yapılıp yapılmadığını görmek istedim. Evle ilgili fotoğraf çekmedim. Arazinin boş olduğunu gösteren tek kare fotoğrafı il başkanım Canan Kaftancıoğlu’na gönderdim. ‘Ben her gün geleceğim, kontrol edeceğim’ demedim.”

Hâkim, olay mahallinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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