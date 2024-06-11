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CHP Sözcüsü Yücel: Amaç ülkenin normalleşmesi

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#CHP#Deniz Yücel#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
CHP Sözcüsü Yücel: Amaç ülkenin normalleşmesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün CHP’ye yapacağı iade-i ziyarete ilişkin, “Bu diyaloğun temel amaçlarından biri ülkenin normalleşmesi” dedi.

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Yücel, dünkü Parti Meclisi  sürerken düzenlediği basın toplantısında bugünkü görüşmeye ilişkin soruları yanıtlarken “İade-i ziyaret olacağı için şunu görüşürler bunu görüşürler diye bir yorum yapmak istemem. Ama bu diyaloğun temel amaçlarından biri ülkenin normalleşmesi, ülkenin hukuk sisteminin, demokrasisinin yeniden olması gerektiği ölçü ve ayara gelmesidir” dedi.  Deniz Yücel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği yönündeki açıklama hatırlatılarak, söz konusu davanın da bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da “Türkiye toplumunu ve siyasetini bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın da görüşülmesi, konuşulması mümkün olabilir” yanıtını verdi.

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Deniz Yücel, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan açılan soruşturmaya ilişkin ise, “Biz normalleşelim, demokratikleşelim dedikçe ülkede tuhaf şeyler oluyor.  Neymiş belediye başkanı Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını indirmiş. Soruşturma açan savcının ya aklından zoru vardır ya da hukuk bilmiyordur” ifadelerini kullandı.        
                                                 

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#CHP#Deniz Yücel#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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