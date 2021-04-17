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ANKARA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP Sözcüsü Öztrak: ‘Yunan Bakan'ın küstahlığı’

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CHP Sözcüsü Öztrak: ‘Yunan Bakan'ın küstahlığı’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

128 milyar dolar tartışmasından Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın açıklamalarına ve aşılama programına kadar pek çok konuda açıklama yapan Öztrak, özetle şunları söyledi: “Gece yarısı ana muhalefet partisinin il ve ilçe başkanlıklarının kapısına vinçleri, zırhlı araçları dayayıp uzun namlulu silahlarıyla, özel harekât timleriyle baskın vermek demokrasinin neresinde var? Tüm bunlar hukuk devletinin neresinde yazıyor? Kaybolan 128 milyar doların üstünü örtmek için yapıyorlar.

YAŞLILAR İSYANDA

Tüm dünya bu hükümetin ekonomimizi nasıl savunmasız hale getirdiğini görüyor. Yunan Dışişleri Bakanı’nın Ankara’da yaptığı küstahlığın sebebi biraz da budur. Bu arada bu densizliği yapan Yunan Dışişleri Bakanı bilmelidir ki oradaki Müslümanlar aynı zamanda Türk’tür. Erdoğan şahsım hükümeti, Bilim Kurulu’nu kendine dekor yaptı. Alınan kararların neresinden tutsanız elinizde kalıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız büyük ölçüde aşılandı. Ama yine bu yaş grubuna yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Alzheimer, demans gibi hastalıkları olanların hastalıkları ilerledi. Yaş depresyonları başladı. Şimdi bu vatandaşlarımız isyanda.”

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