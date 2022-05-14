CHP Sözcüsü Öztrak: Görevinin başında

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YARGITAY’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 11 ay cezasını onamasının ardından parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) İstanbul’da olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, özetle şunları söyledi:

“Ülkemizde hak, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık bir dönemden geçiyoruz. Huzurumuz ve bereketimiz kaçtı. Arsız elindeki güçle, haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Sarayın kirli, vesayetçi diliyle yazılmıştır.

6’LI MASAYA TEŞEKKÜR

Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan 6’lı masada birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır.”