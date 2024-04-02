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CHP Pendik'te oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu... 'Fark sadece 8 bin oy'

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Pendik#Secim2024
CHP Pendikte oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu... Fark sadece 8 bin oy
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 15:46

CHP Pendik'te İlçe Seçim Kurulu'na ilçe genelinde oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu. CHP'nin Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı itirazla ilgili "Mevcut belediye başkanı ve benim aramdaki fark sadece 8 bin oy. Geçersiz oyların sayısı ise 13 binin üzerinde. Tutarsız sonuçlarla karşı karşıyayız. Sayımların ardından gerçek sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ge31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurullarına itiraz süreci devam ediyor. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Pendik’te gayriresmi verilere göre AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oy alarak seçimi kazanmış, CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oyla ikinci sırada yer almıştı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi. CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

 

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI

"GEÇERSİZ OYLARIN SAYISI 13 BİNİN ÜZERİNDE"

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı itirazla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Balyalı açıklamasında, "31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından tutulan tutanaklar ve geçersiz oylar nedeniyle Pendik İlçe Seçim Kurulu’na bugün saat 14.55’te itirazda bulunduk. Mevcut belediye başkanı ve benim aramdaki fark sadece 8 bin oy. Geçersiz oyların sayısı ise 13 binin üzerinde. Tutarsız sonuçlarla karşı karşıyayız. Sayımların ardından gerçek sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz. Pendik’te gerçekleşen seçime ilişkin bu soru işaretleri oylar yeniden sayılarak ortadan kaldırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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#CHP#Pendik#Secim2024

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