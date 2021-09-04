CHP, Özcan’ı MYK’ya taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak dün düzenlediği basın toplantısında konuşmasına, Tokyo Paralimpik Oyunlarında Dünya Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı’nı kutlayarak başladı. Faik Öztrak, bebeği olmadığı için tüp bebek konusunda yardım isteyen başörtülü kadın hakkındaki sözleri büyük tepki çeken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konusunda da“Sayın Özcan’ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor” dedi.





Öztrak özetle şunları söyledi:

“(Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi) Seçim barajının tescil makamı ne zamandan beri Erdoğan ve Bahçeli oldu? İşin doğrusu da sıfır barajdır.

Ekonomi büyüdü diyorlar. Büyüyen iş arama kuyrukları. Sermayenin milli gelirden payı yüzde 43’ten 50’ye çıkmış. Bir sözümüz de milletimize. Tedbirleri beraberce almak zorundayız. Okulların açılması önemlidir, ancak açık tutabilmemiz daha mühimdir. Aksi halde bir kuşağı kaybedeceğiz.”

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