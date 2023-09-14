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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

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#Sezgin Tanrıkulu#CHP#ANKARA
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 18:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında TSK'yı hedef alan sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" denildi. (DHA)

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#Sezgin Tanrıkulu#CHP#ANKARA

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