CHP Mert Fırat’a da teklif götürmüş

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Özel önceki akşam katıldığı televizyon yayınında, partisindeki en sıkıntılı adaylık sürecinin yaşandığı Hatay’a ilişkin şunları söyledi: “Lütfü Savaş’la ilgili 5 anket yaptık. O anketlerden her birinde Lütfü Savaş’ı sorduk, Lütfü Savaş’a itirazların bir kısmını gördük. Ama hani o Twitter’ın yankı odasındaki ya da İstanbul’dan bakınca görünenin dışında Hatay’da bir başka Lütfü Savaş olduğunu gördük. Kazanacaksak Lütfü Bey’le kazanırız. Lütfü Bey gitgide ivmelenen şekilde gidiyor, bizdeki anketlerde de öyle gözüküyor.

28 TURNEM VAR

Haluk Levent Hatay için ankete konmadı. Haluk Levent evet deseydi ankete konurdu. 60 PM üyemize dedik ki Hatay kritik. Kafa kafayayız. Hatay değiştiği takdirde birtakım destekler almamız söz konusu ama ankete koymadan kimseyi atamam. Temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün onay veren olursa bana bildirin dedim. Mesela Mert Fırat dediler, Mert Fırat’la da konuştuk. ‘Seni ankete koyalım mı’ diye. Mert Fırat dedi ki ‘30 günde 28 turnem var ne anketi.’ Resmi teklif götürmedik ama PM üyemiz veya MYK üyemiz olur alıp da bize söyleseydi Haluk Bey’i de ankete koyacaktık.”



