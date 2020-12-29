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Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

CHP İncirliova eski İlçe Başkanı Mustafa Çelik, toprağa verildi

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CHP İncirliova eski İlçe Başkanı Mustafa Çelik, toprağa verildi
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AYDIN'nın İncirliova ilçesinde düşüp, başını beton zemine çarpan ve ağır yaralanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova eski İlçe Başkanı ve eski İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik (64), tedavi gördüğü hastanede 48 gün sonra yaşamını yitirdi. Çelik, parti binası önündeki tören sonrası Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İncirliova eski İlçe Başkanı ve bir dönemde İl Genel Meclis üyesi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Çelik, 10 Kasım'da, evde ayağının kayması sonucu düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Çelik, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, buradaki 48 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Çelik'in cenazesi bugün CHP İncirliova İlçe Başkanlığı binası önüne getirildi. Tabuta Türk bayrağı ve CHP bayrağı örtüldü. Parti binası önündeki törene İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman ile partililer katıldı. Helallik alınıp, dua edilmesinin ardından Çelik'in omuzlara alınan tabutu, Sevgi Yolu güzergahı üzerinden Çarşı Camii'ne götürüldü. Çelik'in cenazesi kılınan öğle namazı sonrası ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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