CHP için kurulmadık

Haberin Devamı

Akşener, bir vatandaşla yaşadığı polemik üzerine “Bugün de CHP’liler organize oldu” yorumunu yaptı. Akşener şöyle dedi: “Biz bir siyasi partiyiz. Vatandaşın karşısına kendimizi tarttırmak üzere çıkabiliriz. Vatandaş bana der ki; ‘Ey Meral Akşener kendini tarttırdın, seni sınıfta bırakıyorum’ o zaman bana düşen hadi eyvallah demektir. Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile ilgili problemli bir cümle etmemeye çalışıyorum. Bu arkadaşlarımızın karşısına aday çıkartmak ‘vurun kahpeye’ anlamına gelmez. Biz CHP’yi var etmek için mi kurulduk?”