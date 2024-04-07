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CHP Hatay için YSK'ya başvurdu... 80 sayfalık itiraz dilekçesi verildi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#YSK#Secim2024
CHP Hatay için YSKya başvurdu... 80 sayfalık itiraz dilekçesi verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 16:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet YSK'ya gelerek Hatay için itirazda bulundu bulundu. CHP'nin YSK'ya sunduğu 80 sayfalık itiraz dilekçesindeki ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt paylaştı.

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CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, CHP'nin Hatay başvurusundaki ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

YSK'ya CHP'ni bir itirazı var. Hatay'da il seçim kurulunun aldığı karara itiraz ediyor. İl seçim kurulu, aldığı kararla en yüksek oyu alan AK Parti adayına mazbata verilmesine yönelik karar vermişti. Özel ve kurmayları YSK'ya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları da buraya gelen heyet arasında yer alıyor. YSK Başkanı Yener 10 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu.

ÖLÜ SEÇMEN KAYDI İDDİASI

CHP'nin 80 sayfalık itiraz dilekçesi bulunuyor. CHP'nin iddialarından biri ölü seçmen kaydının bulunduğu. 3 bin 289 ölü seçmen kaydının bulunduğu iddia ediliyor. 38 bin 903 geçersiz oyun da sayılması talebinde bulunuluyor. Bazı güvenlik güçlerinin sandık kuruluna heyeti arasında yer aldığı iddia ediliyor. Reyhanlı'da bir sandığın oyların kullanıldıktan sonra dışarı atıldığı ve orada oylamanın sıfırlandığı, yani oyların boşa gittiği gibi farklı iddialar var. Gözler YSK'da. Kısa bir ara verilmişti, toplantı yeniden başladı.

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#CHP#YSK#Secim2024

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