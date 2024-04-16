CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir ülkede 33 bin civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer

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CHP Genel Başkanı Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Orta Doğu coğrafyasının 7 Ekim'den bu yana zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Hafta sonu İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Orta Doğu'da tansiyonun bu denli yükseldiği bir süreçte tarafların gerginliği artıracak açıklamalardan, eylemlerden uzak durmalarının çağrısını bir kez daha yineliyorum. Kurucumuzdan miras 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken; ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan, bölgede tırmanan gerilimin durması mümkün görülmemektedir. Yarın grubumuzdan 6 arkadaşımızın görevli olduğu Avrupa Karma Parlamento Meclisi'nde (AKPM) bir konuşma yapacağım. Konuşmamın özünde Filistin, Filistin'de yaşananlar, İsrail'in mezalimi olacak. Aslında 15 Nisan günü, dün Filistin'de olacaktım. Bütün hazırlıklarımız tamamdı. Ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması kaçınılmaz olarak ziyaretimizi ertelememize sebebiyet verdi. Ancak en kısa zamanda Filistin'e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetin, çoğu kadın ve çocuk 33 bin kaybın bir kez daha dünyaya duyurulmasını istiyoruz. Bir ülkede 33 bin tane civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer, Birleşmiş Milletler, 'Salgın mı geliyor' diye rapor ister. 33 bin çocuk, kadın, genç ölüyor ve kimse kılını kıpırdatmıyorsa; orada bize düşen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır" dedi.

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'KUSURU OLAN KİM VARSA; GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMASIN'

Daha sonra Antalya'daki teleferik kazasına değinen Özel, "Böyle meselelerde yıllardır kimin sorumluluğu, kimin ihmali varsa; sonuna kadar soruşturulmasını, cezasını çekmesini savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru olan kim varsa; gözünün yaşına bakılmasın. Adli soruşturmayı takip ediyor, kendi iç denetim mekanizmalarımızı işletiyoruz. Adaletin tecelli edeceği yer şüphesiz hukuktur. Ancak bugün Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk ve büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. 2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş teleferik. Hattın denetimi hükümetteki ilgili bakanlığın yetkilerinden şirkete verilen onayla; bakanlık tarafından kabul edilen uluslararası sertifikaların varlığında yaptırılmış ve yaptırılmaya devam ediyorken; geçtiğimiz hafta rekor bir oyla Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz; teleferik işleten şirketin belediye şirketindeki görevinden 2023 yılında ayrılmışken; o ayrıldıktan sonra teleferik 3 kez daha denetlenmiş ve 'rapor sağlam' vermişken; bugün hiçbir kusuru, günahı olmadığı halde gözaltına alındığı yetmezmiş gibi elbette araştırılsın, gerekiyorsa; yargılamanın sonunda her şey ortaya çıksın ama tutukluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar. 22 yıllık iktidarlarında 1 kişiyi dahi yargılamayanlar, suçu Mesut Kocagöz'e yıkmaya çalışıyor; günah keçisi ilan etmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğim" diye konuştu.

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'HATAY SEÇİMİNİN EN AZ 8 KEZ YENİLENMESİ GEREKİR'

Özel, Hatay'daki seçim sonuçlarına ilişkin de "Dün Hatay'ın iradesine sahip çıkmak üzere YSK'ya 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla bizzat başvurumuzu ilgili yardımcılarımla yaptım ve orada da ifade ettim; eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse; bizim bu dosyamıza göre Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Şimdi aynı başvuruyu bir kez daha yapıyoruz. Halkın iradesi sakatlanmıştır. Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya, bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimizin altını bir kez daha kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel meselemizdir, milli meselemizdir" dedi. (DHA)