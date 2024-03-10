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CHP Genel Başkanı Özel: İyi yönetime oy istiyoruz

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#Bağlıca#Ankara Büyükşehir Belediye#Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Özel: İyi yönetime oy istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart seçiminde “sosyal, muhafazakâr, milliyetçi” tüm demokratlardan oy istediklerini belirterek, “Bundan sonraki süreçte biz Türkiye İttifakı olarak renklerimizi ay-yıldızlı al bayraktan alıyoruz. İyi yönetime, iyi insanlara oy istiyoruz” dedi.

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Bağlıca semtinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte mitinge katılan Özel, şunları söyledi: “Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak. Ama sadece Mansur başkanın seçilmesi yetmiyor. Çünkü çok şey yapmak istiyor, ama büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk olmayınca elini kolunu bağlıyorlar. Sadece büyükşehir belediyesinde değil, ilçe belediyesinde de belediye meclisinde de çok güçlü olmamız lazım. 31 Mart seçimlerinde biz iyi yönetime oy istiyoruz, iyi insanlara oy istiyoruz.

AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK

Biz Türkiye İttifakı’ndan oy istiyoruz. Türkiye İttifakı; Cumhur İttifakı’nın -yani korkutan, tehdit eden, şantaj yapan, korku ittifakı Cumhur İttifakı’nın- aksine iyi insanların, güzel insanların, yüreğinde vatan sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan insanların, çıkar peşinde koşanların değil, vatanının çıkarını kendi çıkarının önüne koyanların, birilerine arsaları peşkeş çekmek yerine Ankaralının hizmetine sunanların iktidarı artık gelsin istiyoruz. Bizim ayrımız gayrımız yok.”

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CHP Genel Başkanı Özel: İyi yönetime oy istiyoruz

BEHZAT Ç. PANKARTLARI

- CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Bağlıca Halk Buluşması’na katıldı. Mitingde, tiyatro oyuncusu Beşikçioğlu’nun hayranları, Ankaralı bir emniyet amirini canlandırdığı Behzat Ç. karakteri ve eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu’nu canlandırdığı karakterin fotoğraflarının olduğu ‘Hazır mısın birlikte yönetmeye?’ yazılı bir pankart açtı.

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#Bağlıca#Ankara Büyükşehir Belediye#Mansur Yavaş

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