CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Benim ve partimin önceliği bu memlekete adalet getirmek

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamalarının yarın sona ereceğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Kısa çalışma ödeneği 456 gün sürdü, ücretsiz izin 433 gün sürdü. Bu ayın sonunda bitecek. Bu ayın sonunda bitmemesi gerekiyor. Eğer bunları keserseniz işsizlik patlar, daha büyük bir sorunla Türkiye karşı karşıya kalır. İşsizliği önlemek için 'en hızlı ne yapacaksınız?' diye sorarlar. Hemen söyleriz; kamunun bütün sağlık dünyasında boş kadro varsa atamasını yapacağız. Boş kadro olur mu? Atama bekleyen öğretmenler var tamamının atamasını yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine bakıyorsunuz, Ocak 2021'de 107 bin 909 öğretmen açığı var. Sayıştay raporlarına bakıyorsunuz, 138 bin 393 öğretmen açığı var. Ama Erdoğan'a göre öğretmen açığı yok" dedi.

'UMARIM MISIR'DA SİYASİ İDAMLAR OLMAZ'

Kılıçdaroğlu, inançların siyasete alet edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Mısır'daki değişime saygı duyduk her zaman. Siyasi idamlar doğru değil. Mısır'daki yöneticilere seslenmek isterim; Türkiye'de de geçmişte siyasi idamlar oldu. Başbakan astık, bakanlar idam edildi, gencecik evlatlarımızı darağacında ölüme yolladık. Ne oldu? Şimdi hepimiz üzülüyoruz. Şimdi astığımız insanlar için havalimanları yapıyoruz, okullara adını veriyoruz. Siyasi idamlar doğru değildir. Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz" diye konuştu.

'KABAHAT ERZURUMLULARDA DEĞİL BİZDE'

Kılıçdaroğlu, partisinin 55 kişilik heyetle 21-22 Haziran'da Erzurum'a gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Toplam 55 CHP'li Erzurum'a çıkarma yaptı. Uzun yıllardır Erzurum'dan milletvekili çıkartamıyoruz. Kabahat Erzurumlularda değil bizde. Erzurum'a gittik mi, oturduk, dinledik mi, vatandaşın çayını kahvesini içtik mi. Ankara'da oturduk, gayet güzel açıklamalar yaptık. Sonra dönüp Erzurumlulara; 'niye bize oy vermiyorsun?' dedik. Erzurum'un her ilçesini gezdi arkadaşlarımız. İktidar değişirse 'yardımlar kesilir mi?' diye bir endişe var. Erzurumlu ihtiyaç sahibi kardeşim, iktidar değiştiğinde yardımlar kesilmeyecek, tam tersine artacak" ifadesini kullandı.

'HİÇ KİMSE ENDİŞELENMESİN'

Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek, "Bu memleket çok badireyi atlattı. Beraber, birlikte Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bu memlekete gerçek anlamda adaleti getireceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler. Hiç kimse endişelenmesin. Adaleti gerçek anlamda getireceğiz. Türkiye'yi kirlilikten arındıracağız. Benim ve partimin önceliği, bu memlekete adalet getirmek. Talimat veriyor, 'belediyeler ihaleleri canlı yayınlasın' diye. Günaydın, sen niye yayınlamıyorsun. Niye kanun çıkarmıyorsun. CHP'li belediyeler yapıyor ya, 'siz de yapın' diyor. Rüşvetten, yolsuzluktan beslenenler adaleti getiremezler. Biz getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine ilişkin sözlerini eleştirerek, "Buradan bir daha söyleyeyim; bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kadına şiddeti engelleyecek, önleyecek olan uluslararası bir sözleşme. Güzel bir kentimizin ismi var orada. Meclis'ten oy birliği ile geçmiş. Bir sabah kalkıyoruz; 'ben bunu kaldırdım.' Kimsin sen? Meclis'in üstünde misin? Şimdi olay Danıştay'da. Danıştay'daki hakimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız" dedi.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısıyla ilgili olarak da, "Benim Bahçeli'ye bir iyi bir kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim, bizim çocuklarımız için değil" dedi.

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