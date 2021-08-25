CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde mülteci sorununu çözeceğiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, bölgesinde güçlü bir ülke haline nasıl gelmesi gerektiği sorusunun sorulması gerektiğini belirterek, "Bütün komşularımızla ilişkilerimizi büyütmek zorundayız. İster Suriye ister Irak ister Yunanistan ister Mısır olsun. Bütün ülkelerle dost olmak zorundayız. Bakınız 3 milyon 600 bin resmi kayıtlara göre Suriyeli var. Resmi olmayanlara göre 5 milyon. Ne olacak bunlara? Biz bunlara 40 milyar dolar para harcadık, 2 yıl önce. Peki bu insanlar ne olacak? Bu yetmedi şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Üstelik binlerce kilometreyi aşarak Türkiye'ye geliyorlar ve bir kişi değil, on kişi değil Suriye'deki gibi çocuk, kadın, genç, yaşlı değil. Hepsi genç, neredeyse silahını almış Türkiye'ye gelmiş gençler" dedi.

'GETİRENLERE KIZACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'bir tek mülteci almayacağız' açıklamasını yaptığını belirterek, "En tepedeki 'parayı veren düdüğü çalar' diyor. Ya arkadaş biz üçüncü sınıf mıyız? Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? Bize mi onların rahatı için para veriyorlar? Bu ırkçılık değildir, bakın değerli arkadaşlar. Irkçılık inancımızda da reddetmemiz gereken bir durum ama benim ülkemde bizlere yanlış politikalarla hem sığınmacılar hem biz mahvoluyoruz. Adamlar burada kalmak istemiyor. Türkiye onların taşeronları mı ya? Siz alın. Sizde kişi başına gelir 25 bin dolar, siz alın beyler. Niye biz alıyoruz. Bazen sığınmacılara kızıyoruz, niye kızıyoruz. Getirenlere kızacağız. Onlara kapıyı açana kızacağız. Sığınmacı nasıl geliyor elini kolunu açarak buraya? Nasrettin Hocanın türbesi gibi kapı var ve bütün etraf açık" diye konuştu.

'TERÖRÜ İSLAMOFOBİ OLARAK TANIMLAMAK DOĞRU DEĞİL'

Kılıçdaroğlu, terör olaylarının dünyanın her tarafında olduğunu, Avrupalıların İslam ülkelerindeki terörü 'İslamofobi' olarak tanımladığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Terörü İslam ülkeleriyle bağdaştırdığın zaman olmaz. Bir yerde terör varsa terörün üzerine gidersin yakalarsın, suçlarsın. Ama terörü İslamofobi olarak tanımlarsan bu doğru değil. Nasıl düzelecek peki? Eğer gerçekten bu ülkede huzur sağlamak istiyorsak hangi görüşten hangi kimlikten olursa olsun hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin insanların huzuru için çalışmayı temel ilke edinmek lazım, bunun adı demokrasidir. Demokrasi aynı zamanda herkesin can ve mal güvenliğini sağlamak demektir. En geç 2 yıl içinde mülteci sorununu çözmeye kararlıyız. O kardeşlerimizin yollarını, okullarını yapacağız ve kardeşlerimize 'Bak Suriye'de evini, yolunu, kreşini yaptık' diyeceğiz. Esad ile görüşeceğiz. Herkes ülkesinde huzur içinde yaşayacak."

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