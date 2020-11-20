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ANKARA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP: Çocuk cezaevleri kapatılmalı

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CHP: Çocuk cezaevleri kapatılmalı
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CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle salgın döneminde cezaevlerindeki çocukların durumunu dile getirdi.

Genel Merkez’de basın toplantısı yapan Karaca özetle şunları söyledi:

‘HAK İHLALLERİ’

“Çocuk Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitim Evleri için tespit ve görüşmelerimiz doğrultusunda; çocuklardan kötü muameleye uğrama, kapalıya sevk tehdidi gibi hak ihlalleri tespit edilmiştir. Kurum içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamak için ailelerinden harçlık alamayan çocuklar bulunmaktadır. Bu çocuklara ayni nakdi yardım sağlanmalı, hijyen malzemeleri, gıda ürünleri ve temiz içme suyu ücretsiz olarak tedarik edilmelidir.

‘TAHLİYE PLANI’

Çocukların tahliye süreci, özellikle eğitim, psikolojik destek ve istihdam ayağında adım adım kurgulanmalıdır. Bu süreç hem tutuklu hem hükümlü çocuğu kapsamalıdır.”

Biçer Karaca, yargıda reform yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e de “Çocuk cezaevleri kapatılmalı. Çocuğa özgü infaz sisteminin oluşturulmasına kaynak ayrılmalı. En temel haklara ilişkin kısıtlamalar gerekli tedbirler alınarak temin edilmelidir” çağrısı yaptı.

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