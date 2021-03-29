Chiliz (CHZ) coin nedir?
CHZ adıyla kripto para piyasalarında işlem gören Chiliz coin, yaklaşık 3 milyar dolarlık hacmiyledikkatleri üzerine çekiyor. Futbol kulüplerinin taraftar tokenlerini çıkarmaya olanak sağlayan Chiliz coin, uygulama içi deneyim ve hediyelerin oluşturulması, dağıtımı gibi hususlara da imkan vermektedir. Peki, Chiliz (CHZ) coin nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Chiliz (CHZ) coin pek çok yatırımcının gündemini oluşturmaya devam ediyor. Piyasada 2 buçuk milyar dolarlık bir hacme sahip olan Chiliz coin, belirli dönemlerde artış gösterebiliyor. İşte, CHZ coin hakkında bazı bilgiler
Chiliz (CHZ) spor, e-spor, eğlence platformları için dijital bir para birimidir ve çok çeşitli sektörlerde benimsenebilir. Spor ve eğlence için oluşturulmuş bir blockchain ekosistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır .
Chiliz , spor takımlarının ve diğer kuruluşların , topluluk içinde bir değişim aracı olarak kullanılabilecek taraftar jetonlarını oluşturmalarına olanak tanır .
Önemli ortaklar arasında FC Barcelona, Paris Saint Germain ve Juventus FC gibi büyük futbol kulüpleri yer alıyor ve bunların hepsi taraftar tokenlarını yayınladı. Bu belirteçler Chiliz Borsasında takas edilebilir .
Uygulama içi deneyim, kuruluşların çevrimdışı hayran kitlelerini ürünler, hediyeler ve Chiliz ekosistemindeki özel deneyimlerle etkinleştirmelerine de olanak tanır.
CHZ belirteçleri hem de çalışan Binance Zinciri ve Ethereum blockchain .
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