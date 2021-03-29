Chiliz (CHZ) coin nedir?

Chiliz (CHZ) coin pek çok yatırımcının gündemini oluşturmaya devam ediyor. Piyasada 2 buçuk milyar dolarlık bir hacme sahip olan Chiliz coin, belirli dönemlerde artış gösterebiliyor. İşte, CHZ coin hakkında bazı bilgiler

Chiliz (CHZ) spor, e-spor, eğlence platformları için dijital bir para birimidir ve çok çeşitli sektörlerde benimsenebilir. Spor ve eğlence için oluşturulmuş bir blockchain ekosistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır .

Chiliz , spor takımlarının ve diğer kuruluşların , topluluk içinde bir değişim aracı olarak kullanılabilecek taraftar jetonlarını oluşturmalarına olanak tanır .

Önemli ortaklar arasında FC Barcelona, ​​Paris Saint Germain ve Juventus FC gibi büyük futbol kulüpleri yer alıyor ve bunların hepsi taraftar tokenlarını yayınladı. Bu belirteçler Chiliz Borsasında takas edilebilir .

Uygulama içi deneyim, kuruluşların çevrimdışı hayran kitlelerini ürünler, hediyeler ve Chiliz ekosistemindeki özel deneyimlerle etkinleştirmelerine de olanak tanır.

CHZ belirteçleri hem de çalışan Binance Zinciri ve Ethereum blockchain .

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara