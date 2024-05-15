ChatGPT de artık bizden biri mi

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OpenAI, yapay zekâ destekli sohbet robotu ChatGPT’nin tarihindeki en önemli güncellemeyi duyurdu. Önceki gün GPT-4o ismiyle markanın sosyal medya hesapları üzerinden tüm dünyaya tanıtılan yeni güncelleme bir anda dünyanın gündemine oturdu. Yapılan tanıtımda sohbet robotu ChatGPT’nin artık neredeyse gerçek zamanlı olarak ses, görüntü ve video bilgilerini kullanıp mantık yürüterek insanlarla doğal bir şekilde konuşabildiği görüldü. Öyle ki, yapay zekâ telefonun kamerasından insanları ve ortamı görüp yorumlar yapabiliyor, duyguları anlayabiliyor ve insan gibi sohbet edebiliyordu. Bununla birlikte, yapay zekâ matematik problemlerine yardımcı olabiliyor, çok rahat bir şekilde birçok farklı dilde çeviriyi anlık olarak gerçekleştirebiliyordu. Hatta insanlara çeşitli tavsiyeler verip onlarla kameradan oyunlar oynuyordu.

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ÜCRETSİZ OLACAK

OpenAI’nin tanıtım videolarını izleyen milyonlar tepkilerini hemen sosyal medyada paylaşmaya başladı. Birçok kişi bu durumu, yapay zekâya aşık olan bir adamı anlatan bilim kurgu filmi ‘Her’e benzetirken, “Bildiğimiz dünyanın sonuna geldik” yorumları da yaptı. OpenAI CEO’su Mira Murati, dünyanın dikkatini çeken GPT-4o güncellemesinin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını söyledi. Ancak ChatGPT ücretsiz olarak sınırlı özellikleri açıyor ve tüm özelliklere erişim için aylık 499 TL’ye ‘Premium ‘abonelik talep ediyor. Güncellemeyi kullanmak için ChatGPT uygulamasını akıllı telefona veya bilgisayara indirmek yeterli oluyor. Bu noktada, doğal konuşma içeren yeni ses modu gibi bazı özelliklerin ‘Premium’ özellikler arasına girmesi bekleniyor.

SOHBET EDİP PROBLEM ÇÖZECEK

- Yapay zekâ destekli sohbet robotu ChatGPT şimdiye kadar mobil uygulama üzerinden yazışarak sorulara kapsamlı yanıtlar verebiliyor, istenilen bir makale gibi dökümanı hazırlayabiliyor veya bir konu hakkında fikirler verebiliyordu. GPT-4o güncellemesiyle birlikte işin içerisinde artık “gerçek zamanlı görüntü ve ses” özelliği de geldi. OpenAI’nin tanıtımda yayınladığı videolara göre, ChatGPT uygulaması olanlar birkaç hafta sonra şu özellikleri kullanabilecek:

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GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

- Akıllı telefon üzerinden ChatGPT uygulamasını açarak sesimizle konuşup kameramızla bizi veya ortamı görebilmesini sağlayabileceğiz. Böylece yapay zekâ robotu karşımızda bir insan varmış gibi gerçek zamanlı olarak bizimle sohbet edebilecek, duygularımızı anlayabilecek ve sorularımıza mantıklı bir şekilde yanıtlar verebilecek.

HIZLI ÇEVİRİ YAPIYOR

- GPT-4o hızlı tercüme yetenekleriyle de ön plana çıkacak. Çeviri özelliğinin 50 dili desteklemekte olduğu bildirildi. Bu özellik “tercümanlık mesleğinin sonu geldi” ve “dil bilmeye gerek kalmadı” şeklinde yorumlandı.

- Etkinlikte modelin hem grafik okuma hem de kod yazımı görevlerinde kullanıldığı örnekleri paylaşıldı. Bu anlamda modelin gördüğü ve duyduğu her şeyi gerçek zamanlı olarak yorumlayabildiğini ve istenilen kodları yazabildiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan, kendisine gösterilen matematik problemlerini de çözüyor.

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HERKES BU FİLME BENZETTİ

- Başrollerinde Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams’ın yer aldığı ve yönetmenliğini Spike Jonze’un yaptığı, 2014 yapımı ‘Her’ filminin konusu yapay zekâyla sohbet eden bir adamı anlatıyordu. Filmde, yalnızlık ve yaratıcılık sıkıntısı çeken Theodore Twombly isimli yazarın yapay zekâya zamanla aşık olduğu görülüyordu.

UZMANLAR HÜRRİYET’E CEVAPLADI

DİL ÖĞRENİMİNİN SONU MU GELİYOR

- ChatGPT 4o’nun İngilizceden İtalyancaya yaptığı çeviri videosu, dil öğreniminin bundan nasıl etkileneceği sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlara, bu yeni teknolojiyle dil öğreniminin nasıl şekilleneceğini sorduk.

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Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bacanak, “Mesleklerimizi yok ediyor mu diye tereddüt ediyoruz. Ben bu tür teknolojileri uçaktaki otomatik pilota benzetiyorum. Yani tercümanlık ve yabancı dil öğretmenliğinin bu yeni teknolojiyle tamamen sona ereceğini düşünmüyorum. Ama tabii ilerde tercüman ve çevirmenlere duyulan ihtiyaç ciddi anlamda azalabilir” dedi.

Tercümanların var olan yeni teknolojilerle birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çakır, “Son gelişmelerle birlikte insanların işsiz kalabileceğini söylemek için çok erken ancak mütercim tercümanlık bölümleri, yeni teknolojilerin hayatımıza dahil olmasıyla eskisi kadar revaçta olmayabilir. Çevirmenlik yaparken de beden dili ya da kültürel boyutta eksik kalıyor. Başka bir örnek ise kültürlerin yansıtıldığı atasözleri ve deyimlerin çevirisi. ChatGPT bunları tercüme ederken de zorlanacak” diye konuştu.

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‘İSTEK AZALABİLİR’

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Başal ise şunları söyledi: “ChatGPT hâlâ emekleme aşamasında ancak önümüzdeki 5-10 yıl içinde çok daha fazla etkili olacak ve sadece tercümanların değil tüm mesleklerin yüzde 80’ini ortadan kaldıracak bir potansiyeli var. Çeviriyi bu kadar iyi yapan bir araç dil öğrenme süreçlerini geçersiz kılabilir ya da insanların dil öğrenme isteğini azaltabilir. ChatGPT’ye şu an tamamen güvenmek doğru değil.”