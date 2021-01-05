Evine temizliğe gelen kadına çocuğunun gözleri önünde tecavüz etmişti! İğrenç olayda karar

İddianameye göre Ahu T.G. (38), sosyal medyada iş ilanları sayfasına İstanbul, Esenler çevresinde ev temizliği işi aradığına dair bir mesaj paylaştı. Mobilya işçisi Mert Al (29), Ahu T.G.’yi telefonla arayarak 150 liraya anlaştı. Ahu T.G., bırakacak yeri olmadığı için 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte Mert Al’ın Küçükköy’deki evine gitti. Halıları topladığı sırada Mert Al, ağzını kapatarak odaya geçmesini söyledi. Ağlamaya başlayan çocuğa bıçak gösteren Mert Al., Ahu T.G.’yi zorla odaya götürerek tecavüz etti. Evden çıkmasına izin vermeden önce “Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Öldürürüm sizi” diye tehdit ettiği Ahu T.G., şikayetçi oldu. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mert Al, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 23 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.