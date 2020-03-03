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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Cezai ehliyeti tam çıktı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Cezai ehliyeti tam çıktı
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İstanbul Beşiktaş’ta 12 Kasım 2019’da Berrak Karaoğlu (34), başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e (28) kaldırımda yürürken tokat attığı için tutuklanmıştı.

İddianamede Karaoğlu’nun, daha önce hiç görmediği, aralarında hiçbir husumet bulunmayan müşteki Eriş’e karşı, sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı tokat attığı iddia edildi. Karaoğlu’nun, ‘kasten yaralama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gönderilen raporda, Karaoğlu’nda bipolar ve şizoafektif bozuklukların bulunduğu, ceza ehliyetinin olmadığı belirtildi. Ceza ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp’tan da rapor alınmasına karar verilen Karaoğlu, 31 Ocak’ta tahliye edildi.

RAPOR DOSYAYA GİRDİ

3 Şubat 2020’de gözlem altına alınan, 7 Şubat 2020’de çıkışı yapılan Karaoğlu hakkında, Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan rapor dava dosyasına girdi. Raporda Karaoğlu’nda ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği belirtildi. Karaoğlu’nun ‘basit yaralama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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