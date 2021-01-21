Cezai ehliyeti tam
İstanbul Beşiktaş’ta Necdet Karakuş (34), 3 Kasım 2019’da kullandığı halk otobüsünü yolcuların beklediği otobüs durağına sürerek 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Karakuş daha sonra otobüsten inip çevrede toplananlara bıçakla saldırmıştı.
Karakuş hakkında ‘kasten öldürme’, 14 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapis istenmişti.
DOSYA SAVCIDA
Görülen son duruşmada Karakuş hakkındaki Adli Tıp Kurumu raporunda, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı saptanmadığı belirtildi. Karakuş’un, suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
Oybirliği ile Karakuş’un cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi. Karakuş’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.
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