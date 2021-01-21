Cezai ehliyeti tam

Karakuş hakkında ‘kasten öldürme’, 14 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapis istenmişti.

DOSYA SAVCIDA

Görülen son duruşmada Karakuş hakkındaki Adli Tıp Kurumu raporunda, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı saptanmadığı belirtildi. Karakuş’un, suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Oybirliği ile Karakuş’un cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi. Karakuş’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.