Cezaevlerinde pozitif vaka yok

Bakan Gül, noterlerin de bugünden itibaren dönüşümlü olarak hizmet vereceğini açıkladı. Ankara Hâkimevi’nde Kovid-19’a ilişkin koordinasyon toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, özetle şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ise bu tedbirlere azami riayet etmesi hepimizin ortak beklentisidir. Yasağa ve karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Tüm tedbirler hepimizin can sağlığı içindir. Şu ana kadar 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Cezaevi ring araçları, servis araçları ve denetimli serbestlik büroları dezenfekte edildi. Tekraren ifade etmek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. Cezaevine kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapılıyor, en ufak bir belirti gösterenler derhal hastaneye sevk ediliyor, asla cezaevine sokulmuyorlar.

Adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hâkim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu konuda daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur. Tutuklu ve acele işler dışında, ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. HSK bu konuda ayrıntılı yazısını yargı teşkilatı ile paylaşacak. Toplantıda tüm duruşmaların ve sürelerin ertelenmesi gibi genel bir çalışma üzerinde de görüşleri aldık. Bu konuda da en kısa zamanda atım atılacağına inanıyoruz.

NOTERLER DÖNÜŞÜMLÜ

Noterlerde yoğun sirkülasyon yaşanıyor. Artık noterlerde yarından (bugün) itibaren nöbet sistemiyle dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Yarın (bugün) tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Tek noterin bulunduğu ilçelerde hizmette kesinti yaşanmayacak.”