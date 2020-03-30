Cezaevleri fabrika oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üretimin arttırılması talimatı verdi. Hükümlüler ayda 1.5 milyon adet maske, 70 bin 500 litre kolonya, 100 ton el dezenfektanı üretiyor. Bu cezaevlerine ek olarak üretim yapabilecek 36 ceza infaz kurumunun listesi de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bildirildi.

393 BİN 751 PARÇA ÜRÜN

Adalet Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre hükümlülerin imal ettiği ameliyat önlüğünden, sedye örtüsüne, temizlik malzemelerinden göz pamuğuna 393 bin 751 parça hastane tekstil ve tek kullanımlık ürün başta devlet ve üniversite hastaneleri olmak üzere 35 farklı kuruma teslim edildi. Diyarbakır Açık, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlükleri aylık 70 bin 500 litre kolonya üretimi hedefiyle üretime başladı.

HÜKÜMLÜYE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

İNFAZ paketi için gün sayılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dün koronavirüs tedbirlerini de içeren 148 maddelik yeni cezaevi yönetmeliği çıkarıldı. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedefe uygun olarak altyapısı uygun cezaevlerindeki hükümlülere haftada 30 dakika görüntülü konuşma imkânı tanındı. Deprem, salgın hastalık, doğal afet gibi zaruri hâllerde telefon ile görüşme süresi ve sayısı arttırılabilecek.

TEDBİRE UYMAK ZORUNDALAR: “Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik” hükümleri, Cumhurbaşkanı’nca yürütülecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yönetmeliğin “Sağlığın korunması kurallarına uyma” başlıklı maddesi şöyle düzenlendi: “Hükümlü, sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve alınmış tedbirlere uymak, kişi sağlığı için tehlike doğuran durumları gecikmeksizin kurum en üst amirine bildirmek, kendi ve içinde yaşadığı ortamın temizliğine uygun davranışlar göstermek zorundadır. Hükümlü, hem kendi, hem de diğer hükümlülerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür.”

ZİYARET HAKKINI KULLANMAYANA EK 30 DAKİKA: Yönetmeliğe göre, haftalık görüntülü görüşme süresi 30 dakika olarak uygulanacak. Bu sistem oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen diğer yerlere kurulabilecek. Haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin bir sonraki haftalık telefon görüşme süresine ayrıca 30 dakika ilave edilecek.

TERÖR SUÇLUSU İÇİN KURUL KARARI: Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri, görüntülü görüşme ve görüşme süresinin uzatılması hakkından kurumdaki tutum, davranış, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılma gibi durumları göz önünde bulundurularak İdare ve Gözlem Kurulu’nca yapılacak değerlendirmeye göre yararlandırılacaklar.

TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİNE 10 DAKİKA SESLİ GÖRÜŞME: Terör örgütü yöneticiliği ve suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yöneticiliği suçundan mahkum olanlar, konuşma süresi haftada on dakikayı geçmemek üzere sadece sesli görüşme yapabilecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HÜKÜMLÜYE 15 GÜNDE BİR 10 DAKİKA SESLİ GÖRÜŞME: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve 15 günde bir olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile on dakikayı geçmemek üzere sadece sesli görüşebilecek.