Cezaevine girmeden önce eğlenmeye gittiği mekanın sahibini öldürmüştü! Bursa'daki dehşette istenen ceza belli oldu

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Olay, 19 Haziran 2023'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'de gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'a, Bursa'da Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi'ne çıktığı sırada yanına yaklaşan 16 AVC 039 plakalı otomobilden ateş açıldı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Arif Akcan, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, kurtarılamadı. Olay yerindeki incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

CİNAYETTEN 2 GÜN SONRA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Araştırmada, otomobili kullananın Can Sır, ateş eden kişinin ise İlker Karagöz olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Can Sır, 1 gün sonra Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda yürürken, İlker Karagöz ise cinayetten 2 gün sonra, kaçtığı İnegöl'de ana yoldaki ağaçlıkta yakalanıp gözaltına alındı. Sır ile Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Birçok suçtan kaydı bulunan ve cinayeti itiraf eden İlker Karagöz'ün, alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle Akcan'ın, İnegöl ilçesindeki mekandan çıkarıldığını, bu nedenle onu Bursa'ya kadar takip edip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ayrıca saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akcan'ın, yolda yürürken arkasından gelen otomobilden ateş açıldığı ve yere yığıldığı görüldü.

Haklarında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır’ın yargılanmasına devam edilirken, Cumhuriyet savcısı, her 2 tutuklu sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Karagöz ve Sır'ın ömür boyu hapsi istendi. Mütalaaya itiraz eden İlker Karagöz, olayın yaşandığı tarihte Arif Akcan'ın İnegöl ilçesinde işlettiği eğlence mekanından, gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığını söyleyerek, "Arif Akcan'ın işlettiği içkili mekana, arkadaşlarımla eğlenmek için gitmiştim. Burada gürültü yaptığım gerekçesiyle bizimle tartıştılar ve bizi yaralayıp dışarı attılar. İş yerinden çıktıktan sonra, iş yerinin önünde Arif Akcan ile de tartıştık. Biz daha sonra oradan ayrıldık" dedi.

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"CEBİMDE HOBİ AMAÇLI SİLAH TAŞIYORDUM"

Karagöz, mekandan çıkarıldıktan sonra başka yere eğlenmek için gittiğinde tesadüfen Arif Akcan'ı yolda gördüğünü ve kendisine 4 el ateş ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Benim Arif Akcan'ın iş yerine gittiğimde, üzerimde hobi amaçlı taşıdığım tabancam bulunuyordu. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, başka bir eğlence mekanında arkadaşım Can ile tesadüfen karşılaştık. Ben başka bir suçtan cezaevine gireceğim için, son kez eğlenmek amacıyla o gece dışarıda vakit geçiriyordum. İnegöl'deki eğlence mekanları çok kalabalık olduğu için Bursa'ya gitmek istedim. Eğlenmeye giderken tesadüfen Arif Akcan'ı, Altıparmak Caddesi'nde gördüm. Can'a silahı göstermeden, arabadan Akcan'a kızdığım için ateş ettim. Ailem var, çocuklarım mağdur oldu. Maddi durumumu göz önünde bulundurmanızı talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum."

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"1 SENEDİR SUÇSUZ YERE HAPİS YATIYORUM"

Olay günü İlker Karagöz'ün içinde bulunduğu aracı kullanan Can Sır ise Arif Akcan ile aralarındaki husumetten haberi olmadığını söyleyerek, "İnegöl'de eğlence mekanları kalabalık olduğu için, İlker'in yönlendirmesi ile Bursa'ya gitme kararı aldık. Birlikte Altıparmak Caddesi'nde seyir halindeyken, İlker bana aracı yavaşlatmam gerektiğini söyledi. Ben de gireceğimiz mekana geldiğimizi düşünerek yavaşladım. O anda İlker Karagöz'de silah olduğunu fark etmemiştim. İlker, bir anda cebindeki silahı çıkartarak rastgele ateş açtı. Olayın şoku ile kime neden ateş ettiğini anlamadım. İlker aracımı İnegöl'e sürmem gerektiğini ve kimseye bir şey söylemememi istedi. Korkudan eve gittim ve sonra yakalandım. 1 senedir hapiste yatıyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

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Mahkeme heyeti, duruşmayı karar vermek için erteledi.