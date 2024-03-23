Cezaevinden yönetilen çeteye baskın

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Yapılan araştırmada, çetenin, kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarının da arasında bulunduğu 21 suç işledikleri tespit edildi. Ümit Değirmenci’nin cezaevinden verdiği talimatlarla çetesini yönettiği belirlenirken, ‘ölüm çetesi’ olarak bilinen Barış Boyun çetesiyle de birlikte hareket ettiği saptandı.

Çete elebaşının dışında 9 çete üyesinin de farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Çete üyesi 43 kişi tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından dün eşzamanlı olarak özel harekat polislerinin de katıldığı ‘Mahzen-17’ operasyonu düzenlendi.

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30 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 30 çete üyesi adreslerinde gözaltına alınırken, cezaevindeki çete üyeleri sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 23 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 1 kg satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 4 av tüfeği, polis montu, 4 telsiz, 2 çelik yelek ve ele geçti.

‘GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonu duyurarak, “Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.