Cezaevinden tahliye olduktan sonra 2 oÄŸlu ve kardeÅŸiyle birlikte 4 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ Kan donduran vahÅŸette karar verildi

Haberin DevamÄ±

2019 yÄ±lÄ±nda cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oÄŸlunu, kardeÅŸini, bacanaÄŸÄ±nÄ±n oÄŸlunu Ã¶ldÃ¼ren ve bacanaÄŸÄ±nÄ± da aÄŸÄ±r yaralayan Åžinasi GÃ¼rkan, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â BakÄ±rkÃ¶y 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Åžinasi GÃ¼rkan bulunduÄŸu cezaevinden SEGBÄ°S ile duruÅŸmaya katÄ±lÄ±rken avukatÄ± salonda hazÄ±r bulundu.

OLAY MÃœTALAADA ANLATILDI

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nda Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n, 2004 yÄ±lÄ±nda iki kardeÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda mahkum edildiÄŸine yer verildi. GÃ¼rkanâ€™Ä±n iÅŸlemediÄŸi suÃ§tan dolayÄ± aile bireylerinin kendisi hakkÄ±nda yalan beyanlarda bulunmuÅŸ olmalarÄ± nedeniyle mahkumiyetine karar verilmiÅŸ olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ± Ã§izildi. Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n cezaevine girdikten sonra eÅŸi Nadime'nin Ã§ocuklarÄ± ile birlikte Ã–mer GÃ¼neÅŸsun isimli kiÅŸiyle aynÄ± evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸi, bu durumun aile bireylerinin ve bacanaÄŸÄ± olan maÄŸdur Alihan Tiz'in izin verip aracÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve teÅŸvik ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bu sebeple GÃ¼rkanâ€™Ä±n aile ve akrabalarÄ±na husumet beslediÄŸi belirtildi. Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n tahliyesine kÄ±sa bir sÃ¼re kala eÅŸi Nadime'nin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã–mer tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de anlatÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n tahliye olduktan sonra 2 oÄŸluyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, oÄŸullarÄ± ile anlaÅŸamayan sanÄ±ÄŸÄ±n oÄŸullarÄ±nÄ±, kardeÅŸi MÃ¼hendis GÃ¼rkan ile bacanaÄŸÄ± olan Erdal Tizin etkilediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n iÅŸlemediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir suÃ§tan dolayÄ± ceza Ã§ekmiÅŸ olmasÄ±nÄ±, oÄŸullarÄ±nÄ±n kendisine karÅŸÄ± olan olumsuz tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, annelerinin baÅŸka bir kiÅŸiyle birlikte yaÅŸamasÄ±na oÄŸullarÄ±nÄ±n gÃ¶z yummalarÄ±nÄ± iÃ§ine sindirememiÅŸ olmasÄ± nedeniyle sanÄ±ÄŸÄ±n, oÄŸullarÄ±nÄ±, kardeÅŸi MÃ¼hendis GÃ¼rkan ve bacanaÄŸÄ± Erdal Tiz'i Ã¶ldÃ¼rmeye karar verdiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.Â

2 OÄžLU VE KARDEÅžÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE 4 KÄ°ÅžÄ°YÄ° Ã–LDÃœRDÃœ

YakÄ±nlarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye karar veren Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n bir tabanca temin ettiÄŸi, hedefindeki kiÅŸileri nasÄ±l Ã¶ldÃ¼receÄŸini planladÄ±ktan sonra harekete geÃ§tiÄŸi, oÄŸullarÄ± GÃ¶kmen ve GÃ¶ksel GÃ¼rkanâ€™Ä±n evde bulunduklarÄ± ve konuÅŸtuklarÄ± sÄ±rada Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n, Ã¼zerinde bulunan silahÄ± Ã§ekip Ã§ok kez ateÅŸ ederek her iki oÄŸlunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Daha sonra Esenyurtâ€™ta ikamet eden kardeÅŸi MÃ¼hendis GÃ¼rkanâ€™Ä±n evine giden sanÄ±k salondayken Ã¼zerinde bulunan tabancayÄ± Ã§Ä±karttÄ±. "MÃ¼hendis, bugÃ¼ne kadar bana yaptÄ±klarÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± Ã¶deyeceksin" diyerek peÅŸ peÅŸe Ã§ok kez ateÅŸ edip Ã¶z kardeÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n daha sonra bacanaÄŸÄ± Alihan Tizâ€™in evinin bulunduÄŸu yere gitti. Alihan Tiz ve onun oÄŸlu Erdal ile Åžinasi GÃ¼rkan Alihan'a ait araca bindi. GÃ¼rkan bir sÃ¼re sonra konuÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek aracÄ± durdurmalarÄ±nÄ± istedi. ArabanÄ±n durmasÄ± ile birlikte sanÄ±ÄŸÄ±n "Sen bana neden ihanet ettin" diyerek elinde hazÄ±r vaziyette tuttuÄŸu tabancayla araÃ§ iÃ§erisindeki Alihan ile oÄŸlu Erdal'a Ã§ok kez ateÅŸ etti. Erdal Tiz aldÄ±ÄŸÄ± yaralar nedeniyle olay yerinde Ã¶ldÃ¼; Alihan Tiz ise aÄŸÄ±r yaraladÄ±. SanÄ±k suÃ§ta kullandÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸarjÃ¶rÃ¼nde 9 adet mermi bulunan ruhsatsÄ±z tabanca ve 20 adet mermiyle birlikte yakalandÄ±. Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n cezai sorumluluÄŸunun tam olduÄŸu belirtildi.Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n oÄŸullarÄ±na karÅŸÄ± eylemlerine yÃ¶nelik 'Altsoya karÅŸÄ± tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan iki kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istenirken kardeÅŸine karÅŸÄ± eyleminden dolayÄ± 'KardeÅŸe karÅŸÄ± tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi talep edildi. Erdal Tizâ€™i Ã¶ldÃ¼rmesi eyleminden 'Tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istenen Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n Alihan Tizâ€™i aÄŸÄ±r yaraladÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin ise 'Tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme' suÃ§undan 13 yÄ±ldan 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â

Haberin DevamÄ±

"YAPTIÄžIMI KABUL EDÄ°YORUM"

MÃ¼talaaya karÅŸÄ± sÃ¶z hakkÄ± verilen Åžinasi GÃ¼rkan, "Benim yaÅŸadÄ±klarÄ±m benim, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ihanetler beni bu noktaya getirmiÅŸtir. Daha Ã¶nce yapmadÄ±ÄŸÄ±m bir suÃ§tan bana 16 yÄ±l ceza verildi. 16 yÄ±l sonra cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra 15 ay dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ±m. BirÃ§ok ihanet gÃ¶rdÃ¼m. Tekrar cezaevine girdim. Ben ilk gÃ¼nden beri yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± kabul ediyorum. Ben hak adalet hukuk neyse, hepsine razÄ±yÄ±m. Ben cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda ailem daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ben Ã§ocuklarÄ±ma cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra sahip Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ama bir sÃ¼rÃ¼ hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan gasptan dosyalarÄ± vardÄ±. Ben evlatlarÄ±m cezaevinde yatmasÄ±nlar diye bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadeleler verdim. Mahkemenin takdirine bÄ±rakÄ±yorum. CezamÄ±n inmesi iÃ§in deÄŸil durumu bilmeniz iÃ§in anlatÄ±yorum" dedi.Â

Haberin DevamÄ±

4 KEZ AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET HAPSÄ°NE HÃœKMEDÄ°LDÄ°

Mahkeme heyeti Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n oÄŸullarÄ±na karÅŸÄ± eylemlerine yÃ¶nelik 'Altsoya karÅŸÄ± tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan iki kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsine, 'KardeÅŸe karÅŸÄ± tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsine karar verdi. AyrÄ±ca Erdal Tizâ€™i Ã¶ldÃ¼rmesi eyleminden de 'Tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Åžinasi GÃ¼rkanâ€™Ä±n Alihan Tizâ€™e karÅŸÄ± 'Tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme' suÃ§undan 16 yÄ±l hapsine hÃ¼kmedildi. GÃ¼rkanâ€™a 'RuhsatsÄ±z tabanca taÅŸÄ±mak' suÃ§undan da 1 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. KararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžinasi GÃ¼rkan mahkemeye 'YazÄ±klar olsun' ÅŸeklinde tepki gÃ¶sterdi.Â

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Haberin DevamÄ±

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianameye gÃ¶re 6 Mart 2019 tarihinde cinayetler BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt ve AvcÄ±lar'da meydana geldi. Åžinasi GÃ¼rkan oÄŸullarÄ± GÃ¶kmen GÃ¼rkan (16) ve GÃ¶ksel GÃ¼rkan (22) ile kardeÅŸi MÃ¼hendis GÃ¼rkan (44 )ve bacanaÄŸÄ±nÄ±n oÄŸlu Erdal Tiz'i (33) Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, Alihan Tiz'i (55) ise aÄŸÄ±r yaraladÄ±. SavcÄ±lÄ±k hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, Åžinasi GÃ¼rkan'Ä±n "Tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ile "Tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" ve "RuhsatsÄ±z ateÅŸli silahlarla mermileri satÄ±n alma, taÅŸÄ±ma veya bulundurma" suÃ§larÄ±ndan 16 yÄ±ldan 23 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Â