Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cezaevinden kitap talebi... Gerçek doktor olmak istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Özkiraz#Sahte Doktor#İddianame
Cezaevinden kitap talebi... Gerçek doktor olmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi. Özkiraz, gerçek doktor olabilmek için cezaevinden üniversiteye hazırlık kitapları istedi.

Haberin Devamı

Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

BİRÇOK AMELİYATA GİRMİŞ

İddianamede, Özkiraz için ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Evinde yapılan aramalarda doktor kıyafetleri bulunan ve cep telefonu incelemesinde girdiği ameliyatların fotoğraflarının yer aldığı belirtilen iddianamede, “Şüphelinin birçok kez farklı branşların ameliyatlarına katıldığı” yer aldı. Yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak olan ve Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özkiraz’ın üniversiteye hazırlanmak için kitaplar istediği de öğrenildi. Tıp fakültesini kazanmak istediğini yakınlarına söyleyen sahte doktor, cezaevinde bulunduğu süre içinde üniversite sınavlarına hazırlanacak. 

Haberin Devamı

Cezaevinden kitap talebi... Gerçek doktor olmak istiyor

Diğer doktorların şüphelenip şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim’de tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşe Özkiraz#Sahte Doktor#İddianame

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık