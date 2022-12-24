Cezaevinden kitap talebi... Gerçek doktor olmak istiyor

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Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

BİRÇOK AMELİYATA GİRMİŞ

İddianamede, Özkiraz için ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Evinde yapılan aramalarda doktor kıyafetleri bulunan ve cep telefonu incelemesinde girdiği ameliyatların fotoğraflarının yer aldığı belirtilen iddianamede, “Şüphelinin birçok kez farklı branşların ameliyatlarına katıldığı” yer aldı. Yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak olan ve Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özkiraz’ın üniversiteye hazırlanmak için kitaplar istediği de öğrenildi. Tıp fakültesini kazanmak istediğini yakınlarına söyleyen sahte doktor, cezaevinde bulunduğu süre içinde üniversite sınavlarına hazırlanacak.

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Diğer doktorların şüphelenip şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim’de tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.