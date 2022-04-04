Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu ağır yaraladı

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan’a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.