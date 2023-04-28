Cezaevinden ‘iftira’ ekibi kurdu

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Araştırmalar sonucunda Oktar’dan alınan talimatla TV yorumcuları, gazeteci ve yargı mensuplarına yönelik iftira kampanyaları yürütüldüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından da dün sabah İstanbul merkezli İzmir ve Samsun’da özel harekât polisleri desteğinde operasyon düzenlendi. Baskınlarda ‘kedicik’ olarak bilinen Nilgün Yılmaz, Esra Saraçoğlu, Ayça Gökçaylar, Esin Daban ve Kübra Kartal ile sosyal medyada ‘tag’ açan Adem Mücahit’in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.



