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Cezaevinden ‘iftira’ ekibi kurdu

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#Adnan Oktar#İftira#Cezaevi
Cezaevinden ‘iftira’ ekibi kurdu
Çetin AYDINAyşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:00

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik araştırma yürüttü. Cezaevindeki Adnan Oktar’ın talimatıyla tanınmış isimlere yönelik iftira kampanyası düzenleyen 15 kişi gözaltına alındı.

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Araştırmalar sonucunda Oktar’dan alınan talimatla TV yorumcuları, gazeteci ve yargı mensuplarına yönelik iftira kampanyaları yürütüldüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından da dün sabah İstanbul merkezli İzmir ve Samsun’da özel harekât polisleri desteğinde operasyon düzenlendi. Baskınlarda ‘kedicik’ olarak bilinen Nilgün Yılmaz, Esra Saraçoğlu, Ayça Gökçaylar, Esin Daban ve Kübra Kartal ile sosyal medyada ‘tag’ açan Adem Mücahit’in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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#Adnan Oktar#İftira#Cezaevi

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