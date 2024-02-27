Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti! Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı

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Kentte hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, 19 Şubat günü öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti.

Şafak Saydam ile barışma teklifini geri çeviren eşi Elif Şafak arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, kalabalığın içinde eşine tabancayla ateş etti. Elinden ve başından yaralanan 4 çocuk annesi Elif Saydam ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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"BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN VURDUM"

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın yönettiği operasyonda, ekipler olay sonrası kaçan Şafak Saydam'ı kaçtığı takside yakaladı. Olayla ilgili Saydam'ın ağabeyi Alay Saydam da gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Saydam'ın boşanmak isteyen eşinin barışma teklifini kabul etmediği için vurduğunu söylediği öğrenildi

Elif Saydam, dün, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Saydam için ikindide Palandöken Camii'nde cenaze namazı kılındı. KOAH hastası babası Şener Saydam (67), kızının cenazesine oksijen tüpüyle katıldı. Namaz sonrası Elif Saydam, Yeni Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.