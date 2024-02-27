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Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti! Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı

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#Erzurum#Elif Saydam#Kadın Cinayeti
Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 11:18

Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam’ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32), bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. KOAH hastası babası Şener Saydam (67), kızının cenazesine oksijen tüpüyle katıldı.

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Kentte hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, 19 Şubat günü öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti.

Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı

Şafak Saydam ile barışma teklifini geri çeviren eşi Elif Şafak arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, kalabalığın içinde eşine tabancayla ateş etti. Elinden ve başından yaralanan 4 çocuk annesi Elif Saydam ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı

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"BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN VURDUM"

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın yönettiği operasyonda, ekipler olay sonrası kaçan Şafak Saydam'ı kaçtığı takside yakaladı. Olayla ilgili Saydam'ın ağabeyi Alay Saydam da gözaltına alındı.

Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Saydam'ın boşanmak isteyen eşinin barışma teklifini kabul etmediği için vurduğunu söylediği öğrenildi

Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı

Elif Saydam, dün, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Saydam için ikindide Palandöken Camii'nde cenaze namazı kılındı. KOAH hastası babası Şener Saydam (67), kızının cenazesine oksijen tüpüyle katıldı. Namaz sonrası Elif Saydam, Yeni Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Eşinin cezaevinden firar edip vurduğu Elif, hayatını kaybetti Cenazede yürek yakan görüntü: Acılı baba oksijen tüpü ile katıldı

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#Erzurum#Elif Saydam#Kadın Cinayeti

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