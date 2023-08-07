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Cezaevinden çıkan eski eş Esma’yı öldürdü

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#Şanlıurfa#Siverek#Uyuşturucu Ticareti
Cezaevinden çıkan eski eş Esma’yı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 07:00

1 ay önce cezaevinden çıkan Murat Utuş, yolunu kesip tartıştığı eski eşi Esma Kalenderli’yi tabanca ile vurarak öldürdü.

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Şanlıurfa Siverek’te Esma Kalenderli (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş’tan (36) boşandı. Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti. Murat Utuş ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu. İddiaya göre, boşanmayı hazmedemeyen Murat Utuş, dün sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli’nin yolunu kesti. Aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Utuş, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı. Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, Murat Utuş ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı. Kaçan Murat Utuş ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

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#Şanlıurfa#Siverek#Uyuşturucu Ticareti

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