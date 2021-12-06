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Cezaevinden 1 hafta önce tahliye olmuştu! Öldürüldü

#Mardin#Nusaybin#Yahya Çakır
Cezaevinden 1 hafta önce tahliye olmuştu Öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye edilen Yahya Çakır (43), yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam Kışla Mahallesi, Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan bir süredir yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye olan Yahya Çakır, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Çakır, sağlık ekibi tarafından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yahya Çakır, hayatını kaybetti.

Polis, olay yerindeki boş kovanları muhafaza altına alarak saldırgan ya da saldırganların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayın terör saldırısı olup olmadığını da araştırıyor.

 

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#Mardin#Nusaybin#Yahya Çakır

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