Cezaevinde devir-teslim

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde “Müze olacak” müjdesini verdiği ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kapısına kilit vurarak anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teslim ettiği Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledilmişti. 27 Ekim’de de cezaevinin çevresine terör olaylarına karşı kurulan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton bloklar kaldırıldı.

'İKİ GİRİŞ KAPISI OLACAK'

Anı ve Etnografya Müzesi olarak hizmet verecek olan cezaevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne devredildi. İçindeki bazı yapıların yıkımı için kurul kararı çıkarılırken, bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. 5 bloktan oluşan, toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan yapının çalışmaların ardından iki giriş kapısı olacak. Cezaevinin olduğu bölgede oturan Ömer Faruk Demircan, “Halkın psikolojisi bozuluyordu. Evi karşıda olup, gelip burada yatanlar oluyordu. Müze olması hem halkımız için hem de bizim için daha iyi olacaktır” dedi. Erkan Gencer de cezaevinin hep işkencelerle anıldığını ifade ederek, “Müze olması ve cezaevinin şehir içinde olmaması daha iyi“ diye konuştu.