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Oya ARMUTÇU/ANKARA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Cezaevi personeli 30 Nisan’a kadar yerinde

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Cezaevi personeli 30 Nisan’a kadar yerinde
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 30 Nisan’a kadar “acil” işler dışında tüm duruşmaların durdurulduğunu açıkladı.

Cezaevi görevlilerinin de yine 30 Nisan’a kadar evlerine gidemeyeceklerini duyuran Bakan Gül, önlemleri şöyle açıkladı:

ZİYARET ŞARTLARI

Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zaman aşımına az bir süre kalmış ve diğer acele işler haricinde tüm duruşmalar 30 Nisan’a kadar ertelenecek.Tutuklu ve hükümlü yakınları ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Başsavcılığı uygun görürse ziyaret yapabilecektir. Avukatlar da zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş gerçekleştirebileceklerdir. Korona karşısında Cumhuriyet başsavcılıkları toplumun ortak hukukunu, huzurunu korumak için son iki haftada 58 ilde 459 kişi için soruşturma başlatmıştır. Avukat meslektaşlarımıza 6 Nisan itibarıyla CMK ödemeleri tümüyle yapılmış olacak. Aynı tarihte beraat dosyalarında vekalet ücretleri de büyük ölçüde ödemeye hazır hale getirilmektedir.”

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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