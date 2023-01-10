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Cezaevi firarisi sahte kimlikle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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#İzmir#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 10:57

İZMİR'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan Halil Erzek, KKTC'ye gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Bilgi Toplama (GBT) sırasında bir yolcudan şüphelendi. Terminal girişinde durdurulan bir yolcu, Erbil Say adına düzenlenmiş KKTC kimliğini ve sürücü belgesini gösterdi.

Kimlik belgelerinin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri, yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi'nden firar eden Halil Erzek olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erzek, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

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#İzmir#İstanbul#Polis

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