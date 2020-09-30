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Tolga YANIK- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:07 | Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

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Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
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KONYA’da cezaevi firarisi olan ve hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sadık Korucu (29) polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 45 gün önce açık cezaevinden firar eden ve hakkındaki silahlı yağma gibi suçlardan toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sadık Korucu’yu yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Korucu’nun merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde de silahlı kavga olayına karıştığını tespit etti. Ekipler, Sadık Korucu’yu Akabe Mahellesi’nde bulunan babasına ait çayevinin önünde motosikletle giderken yakalayarak gözaltına aldı. Sadık Korucu’nun yakalanma anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Korucu’nun yapılan üst aramasında ise 1 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

Sadık Korucu emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

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