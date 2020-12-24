MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı
GeriGündem Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı
Abone Olgoogle-news

MERSİN'de bir ay önce cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Tahir Atmaca, polis tarafından hırsızlık yaparken yakalandı. Atmaca, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı
Çeşitli suçlardan 17'5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Tahir Atmaca, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden izinli çıktı. İzin süresi dolunca cezaevine geri dönmeyen Atmaca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde 12 Aralık günü bilgisayar monitörü, motosiklet, televizyon ve bisiklet çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Tahir Atmaca olduğunu belirledi.

Atmaca, başka bir hırsızlık olayına karıştığı sırada polis tarafından fark edilip, kovalamacayla yakalandı. Yakalanmadan önce çaldığı eşyaları yol kenarına attığı belirlenen Atmaca, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle