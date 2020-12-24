Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı

Çeşitli suçlardan 17'5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Tahir Atmaca, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden izinli çıktı. İzin süresi dolunca cezaevine geri dönmeyen Atmaca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde 12 Aralık günü bilgisayar monitörü, motosiklet, televizyon ve bisiklet çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Tahir Atmaca olduğunu belirledi.



Atmaca, başka bir hırsızlık olayına karıştığı sırada polis tarafından fark edilip, kovalamacayla yakalandı. Yakalanmadan önce çaldığı eşyaları yol kenarına attığı belirlenen Atmaca, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.