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Cezaevi firarisi ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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#Maksat Bahramov#Firari#İstanbul Havalimanı
Cezaevi firarisi ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 13:21

Pandemi döneminde hükümlü bulunduğu kapalı cezaevinden çıkartılarak bir hafta içinde açık cezaevine teslim olması istenilen ancak teslim olmayıp kaçan Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Bahramov'un ailesini uğurlamaya geldiği sırada polis tarafından yakalandığı öğrenildi. 

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı uygulamalar sırasında polis ekipleri, ailesini uğurlamaya gelen bir kişiden şüphelendi. Şüpheliye kimlik kontrolü yaptı.Şüpheli, polis ekiplerine ikamet izin belgesini gösterdi.

Cezaevi firarisi ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanında yakalandı

Yapılan incelemede Dovletmyrat Bahramov adına düzenlenen ikamet belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Şüphelinin parmak izi kontrolünde gerçek isminin Maksat Bahramov olduğu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Bahramov'un ayrıca, pandemi döneminde kapalı cezaevinden açık cezaevine teslim olması için bir hafta süresi olmasına rağmen teslim olmayıp kaçtığı da ortaya çıktı.

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Gözaltına alınan Bahramov, polise verdiği ifadede sahte ikamet belgesini Başakşehir'den bir arkadaşından temin ettiğini söyledi. Çeşitli suçlardan da aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi. 

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#Maksat Bahramov#Firari#İstanbul Havalimanı

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