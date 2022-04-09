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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden darp iddialarına yalanlama

#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Darp#Yalanlama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden darp iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yayınlanan Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 tutuklunun gardiyanlar tarafından darp edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan, “Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 tutuklu gardiyanlar tarafından darp edildi, 2 tutuklunun kolunda kırık, kafalarında ise darp izi olduğu” haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda PKK terör örgütü mensubu hükümlü/tutukluların barındırıldığı odaya sabah sayımı için gidildiği, odada bulunan hükümlü/tutukluların görevli personellere sayım vermeyeceklerini söylediği, personele mukavemet göstererek görevlerini yapmalarına engel oldukları, tekme ve yumruk atmak suretiyle saldırıda bulunulduğu, slogan attıkları ve oda havalandırmasındaki karo taşlarını sökerek kapılara vurdukları anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar; kurumlarımıza ve personelimize yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşımakta olup, iyi niyetten uzak ve gerçek dışıdır” denildi.

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#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Darp#Yalanlama

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