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Çeyrek asırlık mücadele

Güncelleme Tarihi:

#Kemer#Fahika Yeşildağ#Bayram Kütle
Çeyrek asırlık mücadele
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

ANTALYA Kemer’de Çıralı sahili, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ender sahillerden biri.

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Deniz kaplumbağaları her yıl aynı sahile gelerek yuva yapıp yumurtalarını bırakıyor. Denizle buluşan yavru kaplumbağalar da dünyaya gözlerini açtıkları sahili unutmayıp yıllar sonra yeniden gelerek yuva yapıyor. Çıralı sahilinde 25 yıl önce bir araya gelen 3 gönüllü, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatifte gönüllü görev üstlenen Fahika Yeşildağ (62), Bayram Kütle (68) ile Mustafa Ilgaz (60), çeyrek asırdır hem deniz kaplumbağalarını hem de geride bıraktıkları yumurta dolu yuvalarını koruyor.

ÇİTLE KORUYORLAR

Üç gönüllü, yuvaların etrafını çitle çevirip numaralandırarak zarar görmesinin önüne geçiyor. Günün geri kalanını da gece devam edecekleri mesaileri için dinlenmeye ayıran gönüllülerin 25 yılı bu şekilde geride kaldı.

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Çıralı sahilinde geçen yıl 104 yuvaya 9 bin yumurta bırakıldı. Yuvalardan çıkan 3 bin 500’den fazla yavru denizle buluştu. Bu yıl yuva sayısı şimdilik 18 oldu.

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#Kemer#Fahika Yeşildağ#Bayram Kütle

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