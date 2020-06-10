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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ceylan Hemşire ölümden döndü

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ceylan Hemşire ölümden döndü
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Hemşire Ceylan G., eski sevgilisi tarafından darp edilince polise başvurdu. Gözaltına alınan Nazır İlgin, adli kontrolle serbest kalınca genç kadının önünü keserek yine darp etti, boynundan bıçaklamak istedi.

İstanbul Beşiktaş’ta geçen cumartesi günü Nazır İlgin (25), eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi (29) darp etti. Ceylan G. şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine polis harekete geçti ve İlgin’i gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Nazır İlgin adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Ceylan Hemşire ölümden döndü

İlgin serbest kalır kalmaz, önceki gün 21.45 sıralarında Ceylan G.’nin yaşadığı sokağa gitti. Ceylan G.’yi darp edip, bıçakla el ve boynundan yaraladı. Mahalle sakinleri Ceylan G.’yi Nazır İlgin’in elinden kurtardı. Polis, İlgin’i kullandığı bıçakla gözaltına aldı. İlgin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ceylan G. ise ifadesinde, “3 gün önce ayrıldık. Sokakta karşılaşınca ‘Yeniden barışalım’ dedi kabul etmeyince de bıçakla saldırdı. Bıçağı boynuma saplamak için salladı. Elimle engellemeye çalıştım ve bu sırada elimi bıçak derin bir şekilde kesti. Engellememe rağmen bıçak boynumu da kesti” dedi. 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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