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Çeyiz sandığından uyuşturucu haplar çıktı

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#İstanbul#Polis#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 16:24

İSTANBUL’da 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 75 kişi tutuklandı. Operasyonlarda bir kişinin çeyiz sandığına sakladığı uyuşturucu haplar polis ekiplerince bulundu. O anlar polis kamerasına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 757 operasyon ve uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 28 kilo 309 gram eroin, 10 kilo 791 gram bonzai, 8 kilo 106 gram esrar, 6 kilo 342 gram kokain, 2 kilo 776 gram skunk, 2 kilo 703 gr metamfetamin, 425 gram Afyon sakızı, 97 gram amfetamin, 59 Kök Hint keneviri, 33 bin 556 adet captagon, 29 bin 160 adet ecstasy, 673 adet sentetik ecza, 2 kilo 28 gram kimyasal madde, 97 bin 970 lira ile 100 dolar para ele geçirildi.

Çeyiz sandığından uyuşturucu haplar çıktı

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Çalışmalar kapsamında ekipler 861 kişiye işlem yaparken bunlardan 75’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Operasyonların bazıları polis tarafından kayıt altına alındı. Bir operasyonda şüphelinin çeyiz sandığına yaptırdığı bölmeden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı. O anlar polis kamerasına yansıdı. (DHA)

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#İstanbul#Polis#Uyuşturucu

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