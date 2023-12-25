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Ceyhan Nehri'ne 14 yaşındaki çocuk düşmüştü... Arama çalışmaları yeniden başladı

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#Kahramanmaraş#Ceyhan Nehri#Suriye
Ceyhan Nehrine 14 yaşındaki çocuk düşmüştü... Arama çalışmaları yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 10:01

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne düşen, 14 yaşındaki Suriyeli çocuğu arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

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Suriye uyruklu 3 çocuk, dün akşam saatlerinde Hasancık Mahallesi'ndeki Kılavuzlu Köprüsü civarında Ceyhan Nehri'ne düştü. Çocuklardan ikisi çevredekiler tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk ise akıntıya kapıldı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Botlarla nehirde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalara ara verdi. İtfaiye su altı arama kurtarma ve AFAD ekipleri, bu sabah saatlerinde çocuğu arama çalışmalarına yeniden başladı. İtfaiye dalgıçları su altından detaylı, AFAD ekipleri ise botla yüzeyden arama yapıyor.

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#Kahramanmaraş#Ceyhan Nehri#Suriye

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