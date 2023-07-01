Çevreyi kirletiyor: Çöp tesisine 4’üncü iptal

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Görele ilçesi, Çavuşlu beldesinde 13 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden de depolama yapılan Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yaşam alanları ve su kaynaklarına yakın olduğu, çöplerden çevreye atıksu sızdığı belirlendi. Yöre halkı, tesisin gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle tesisin ÇED olumlu raporunun iptali için yargıya başvurdu. Yargı kararlarıyla 2012 ve 2015 yıllarında 2 kez ÇED olumlu raporu iptal edilen tesis, yeniden ÇED olumlu raporu alarak faaliyetine devam etti.

YÖRE HALKI VAZGEÇMEDİ

Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Ordu 2’nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oybirliğiyle tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Giresun Valiliği, yeniden ÇED olumlu raporu alındığı gerekçesiyle tesisi kapatmadı. Bu süreçte tesisin faaliyetleriyle ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 kişi de görevlerinden uzaklaştırıldı. Halk bu kez ÇED olumlu raporunun 4’üncü kez iptali için Giresun İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme, verilen taahhütleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kez daha tesisin ÇED olumlu raporunu iptal etti.