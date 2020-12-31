Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan yeni yıl mesajı: 2021 yılı çevre yılı olacak

Bakan Kurum, sosyal medya hesaplarından videolu yeni yıl mesajını yayımladı.

Mesajında "Yeni umutlarla girdiğimiz 2021 yılının ülkemiz için, gönül coğrafyamız için, insanlık için iyilik, güzellik, mutluluk ve sağlık getirmesini; mazlum coğrafyaların acılarının dindiği, çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum." ifadesine yer veren kullanan Kurum, 2020'nin dünyanın ve Türkiye'nin Kovid-19 salgını, deprem, sel ve kuraklık gibi birçok sorunla yüzleştiği, canların yitirildiği bir yıl olduğunu anımsattı.

Vatanı için canını feda eden kahraman şehitler başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyen Kurum, "Yıl boyunca yaşadığımız tüm afetlerde milletimizin yanında olduk. Bu aziz milletin acısı acımız, mutluluğu mutluluğumuz oldu. Bir taraftan vatandaşlarımızın yaralarını sararken, diğer taraftan yeni yuvalarını inşa etmek için canla başla çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hedefiyle vatandaşların gönlüne, rızasına uygun bir şekilde dönüşüm projelerinin başlatıldığına işaret ederek, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kalarak tarihi kent meydanlarını ihya ettiklerini, caddeleri, sokakları güzelleştirerek şehirlerin çehresini yenilediklerini aktardı.

"YENİ YILDA 1 MİLYONUNCU KONUTUN ANAHTARINI TESLİM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Bu yıl, 35 bin ailemize yeni yuvalarını teslim ettik. 100 bin ailemizin ise kura heyecanını hep birlikte yaşadık. İnşallah, yeni yılda Cumhurbaşkanımızın elinden, 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız." açıklamasında bulundu.

7 bölge için belirlenen eylem planları kapsamında, küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayan Kurum, gençlerin bisiklet sürüp, spor yapılabildiği, çocukların bitkileri, ağaçları tanıdığı, ailelerin keyifle vakit geçirdiği ve engelli vatandaşların da rahatlıkla gezebildiği 42 millet bahçesinin oluşturulduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık hareketiyle kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve AVM'lerin daha az atık ürettiğine, ürettiği atıkları geri dönüştürdüğüne ve böylelikle tasarruf edildiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalarımızla ve ortaya koyacağımız yeni projelerle inşallah 2021 yılı, bir çevre yılı olacak. Projelerimizin merkezinde yine insan olacak, doğa olacak, çevre olacak. Kentsel dönüşümden sosyal konut üretimine, ekolojik koridorlardan millet bahçelerine, Sıfır Atık'tan akıllı şehirlere kadar milletimizin ihtiyaç duyduğu tüm çalışmalarımızı yine aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."