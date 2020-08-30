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AA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 19:47 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, ilçe merkezinde selden hasar gören cadde ve sokaklarda yürütülen iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Hasarlı ve riskli oldukları için yıkım kararı alınan binaların bulunduğu alana gelen Kurum, bir süre iş makineleri aracılığıyla gerçekleştirilen yıkımları izledi.

Asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi'nde incelemelerini sürdüren Kurum'a bazı vatandaşlar teşekkür etti.

İlçe sakinlerinden Hayrettin Dikmen, yapılan çalışmalara inanamadığını vurgulayarak, "Gece saat 12'de yattım, sabah 6'da kalktım burası asfalt. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyler oldu, inanamıyoruz. Biz, 'iki senede ayağa kalkamayız' diyorduk. 8 günde asfalt döküldü. Allah razı olsun, var olsun devletimiz." dedi.

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