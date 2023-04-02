Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 11 ilimize ayrı, kendi kültürü, kimliğine özgü çalışma yapıyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları’nın ilk toplantısında yaptığı konuşmasında “Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’ın depremde zarar gören kent merkezleri Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor. Çalışmalar istihdam, lojistik, eğitim, sağlık, tarihsel mimari birikim gibi konularda yapılacak. Projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak. Ekibimiz ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli Türk mimarlar ve şehir planlamacılarından oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yürütülen Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları toplantısının ilki Gaziantep Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, GYODER Başkanı ve Mimar Mehmet Kalyoncu, Mimar Sabri Paşayiğit, Mimar Hilmi Güner, Mimar Cem Yılmaz, Mimar Bünyamin Derman, Mimar Uğur Özgüven katıldı.

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KÖK Çalışmaları ile Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’ın depremde zarar gören kent merkezleri yeniden inşa edilecek. Bu kapsamda yıl boyunca istihdam, lojistik, eğitim, sağlık, tarihsel mimari birikim gibi konularda çalışmalar yapılacak.

“HER İLİN KENT MERKEZİ BİR MİMARIN İMZASINI TAŞIYACAK”

Toplantıya başkanlık eden Kurum, “Tarihi ve kültürel birikimimizin devamlılığını, ekonominin, ticaretin ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayarak kent merkezlerimizi yeniden inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı. KÖK Çalışmaları kapsamında yapılan ilk toplantıda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya da yapılacak yeniden inşa, restorasyon ve mekânsal planlama çalışmalarının master planları üzerinde çalışıldı. Bir yıllık süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak.

“KÖKLERİMİZE SAHİP ÇIKARKEN, KALKINMA YOLCULUĞUMUZ DA KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK”

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Bakan Kurum, fay hatlarının yakınında bulunan alanları geniş parklara, açık hava spor ve eğlence merkezlerine dönüştüreceklerini belirterek, “Kent merkezlerimiz, 11 ilimizin de hayatiyeti için çok önemli ve son 21 yılda başarıyla bu noktaya getirdiğimiz kalkınma yolculuğumuzun kesintiye uğramaması için öncelikli olarak ayağa kaldırılması gerekiyor. Mimari açıdan geçmişin izlerini taşıyan ve pek çok tarihi binaya ev sahipliği yapan kent meydanlarını, caddelerini, sokaklarını birer birer uzmanlarımızla mercek altına alıyor, mimari tarzlar konusunda bize ilham verecek tarihi binaları tespit ediyor ve her bir şehrimizin genelinde uygulayacağımız şehir planlama yaklaşımını kararlaştırıyoruz.“ ifadelerini kullandı.

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“EKİBİMİZ ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÇOK KIYMETLİ TÜRK MİMARLAR VE ŞEHİR PLANLAMACILARINDAN OLUŞUYOR”

Yapılacak çalışmanın, ülkemizin çok değerli mimarlarının yetkinliklerini ortaya koyma imkanı bulacağı bir proje olarak dünya literatürüne girecek nitelikte tasarlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, “Bundan 20 yıl önce böyle bir proje için Alman, Fransız, Amerikalı mimarların adı geçerdi ama bugün ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli mimar ve şehir planlamacılarla çalışarak dünyaya başarı öyküsü olarak gösterebileceğimiz işler yapabilecek durumdayız.” dedi.

Bakan Kurum, hem kadim Anadolu medeniyetlerinin beşiği hem de, çarşıları, camileri, diğer inanç gruplarının ibadethaneleri, konakları, meydanlarıyla dünya turizminin de cazibe merkezi olan kent merkezlerinde de eş zamanlı olarak eylem planına geçtiklerini ifade etti.

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Yıl boyunca KÖK Çalışmaları’na aralıksız olarak devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, özel sektör ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek ikinci KÖK çalışmasının önümüzdeki hafta İstanbul’da gerçekleştirileceğini söyledi.

“RİSK KALKANI MODELİ DE ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir diğer projesi olan Risk Kalkanı Modeli Çalışmaları’na da hız kesmeden devam ediyor. 3 Mart’ta başlayan proje kapsamında Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve uzmanlarıyla, başta deprem bölgesi olmak üzere tüm Türkiye geneli için deprem ve iklim değişikliğine bağlı afetlere hazırlık konusunda afet öncesi, afet anı ve afet sonrası için eylem planları hazırlanıyor. 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Risk Kalkanı Bilim Kurulu üyelerinin de deprem bölgesinde incelemeler yaptığını belirten Bakan Kurum, 7 Nisan Cuma günü Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak bir toplantıyla çalışmaların detaylandırılacağını bildirdi.

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“ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM ÇALIŞMASI’“

Bu arada çalışmalarda görev alan Mimar ve Şehir Planlama Uzmanı Cem Yılmaz, kök kelimesinin kelime anlamıyla geçmişi ifade ettiğini belirterek, “Kentlerdeki mekanların da köklerini aramak bizim tarihimize bakmak, bunu bireyde toplumun hafızasıyla özleştirip köklere dönüp hafızayı yenilemek ve yeniden oluşturmak çok önemli o nedenle çok anlamlı buluyorum.“ dedi.

“MİMAR VE ŞEHİR PLANLAMA UZMANI SABRİ PAŞAYİĞİT, ‘TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA’ “

Mimar ve şehir Planlama Uzmanı Sabri Paşayiğit ise KÖK Çalışmaları’nın çok büyük bir takım çalışması olduğunu ifade ederek, “Şimdiden biz 25 kişi üniversitelerle çalışmalarımıza başladık. Bütün yaptığımız çalışmaları, şehirle, şehir paydaşlarıyla paylaşacağız. En doğruyu bulacağımıza inanıyorum. Türkiye için çok önemli bir çalışma. Şehirlerin 50 yıllık geleceğini bu şekilde toplumsal birliktelikte vereceğimize inanıyorum.” diye konuştu.