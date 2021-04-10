MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCeviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü
GeriGündem Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)-
Haber Giriş: 10.04.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Iğdır'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan (35), yaralandı.

Kentte öğleden sonra etkili olan dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış sırasında merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçelerinde piknik yapan Zeynep Altan, ceviz ağacının altında otururken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Altan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Altan’ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi. 

Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi