Cevdet Yılmaz: Suriye’de siyasi çözümden yanayız

NTV’de açıklamalarda bulunan Yılmaz şunları söyledi:

- SURİYE’DE MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ: Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana bir tutum ortaya koyuyor. Türkiye, her zaman siyasi çözümden yana. Bu konuda da her türlü uluslararası çabayı gösteriyoruz. Türkiye, terör konusundaki çabasını her nerede olursa olsun sürdürecektir. Türkiye’ye yönelik risklerin azalması açısından önemli. Bize yönelik olabilecek hususlar konusunda tüm kurumlarımız tedbirlerini geliştiriyor. Riskler olabilir mi, elbette ki var. Türkiye’deki Suriyelilerin önemli bir bölümü Halepli.

- PENÇE-KİLİT BAŞARISI: Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve diğer unsurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır süren operasyonlarımız sonucu önemli gelişmeler yaşandı. Bu kilidin kapanması neden önemli, çünkü çok zor bir coğrafya. Bu yüzden bunu sağlamak çok kıymetli.

- BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇIKIŞI: Bahçeli, çok önemli siyaset ve devlet adamı ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri analiz ederek bir tutum geliştiriyor. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu çıkışlar rastgele değil, gelişmelerle bağlantılı. Devlet Bahçeli’de, ‘Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben’ diyen bir tutum görüyorum. Buradaki büyük resim, terörsüz bir Türkiye’dir.

- KAYYUM ATAMALARI: Bu konulara prensiplerden bakmak lazım. Demokrasi ve terörün iç içe geçmesi söz konusu olamaz. Burada geçici bir tedbir uygulanmaktadır. Terör olmayınca kayyum tartışması zaten olmayacaktır.

- CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ: Özellikle uluslararası düzeyde baktığımızda, cezaevlerinde bulunan suçlular pek az da değil. Cezasızlık algısı oluşturan hadiseler nelerse, Adalet Bakanlığımız çalışma yürütmekte.

- AK PARTİ’DE KONGRE TAKVİMİ: Tarih tam net değil. Ama sürecimiz ilçelerden, illere hızla ilerleyecek. Biz her zaman deriz ki, AK Parti’nin rotasını millet çizer. Halkımızın talepleri doğrultusunda değişim sürecine gireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre konuşmasının oldukça önemli olacağını belirtmek istiyorum.”